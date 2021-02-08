Офіс генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення Тупицького на два місяці, - ЗМІ

Офіс Генерального прокурора проситиме президента Володимира Зеленського продовжити на два місяці дію указу про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це стало відомо Укрінформу з власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс Генпрокурора проситиме продовжити указ про відсторонення Тупицького ще на два місяці", - сказав співрозмовник агентства.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.