НБУ випустить монету, присвячену Львівській обсерваторії. ФОТО

Монета "250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету" номіналом 5 гривень надійде в обіг із 10 лютого.

Про це інформує пресслужба Національного банку України, передає Цензор.НЕТ.

Монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка. Ця обсерваторія - одна з найстаріших у Східній Європі, вона була заснована в 1771 році.

Монету номіналом 5 гривень випустять тиражем у 35 тисяч екземплярів. Її діаметр становить 35,00 мм, вага - 16,54 грам. Виготовлена вона зі сплаву нейзильберу.

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На аверсі монети на тлі зоряного неба зображені малий Державний Герб України, під яким напис "Україна 2021", у центрі - телескоп обсерваторії Львівського університету; внизу зазначено номінал "п`ять гривень", у правому кутку - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі на тлі панорами Львова XVIII століття зображений збірний образ тодішнього астронома; внизу міські стіни, на тлі яких напис "250 років" і будівля обсерваторії; угорі півколом напис: "Астрономічна Обсерваторія Львівського університету".

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