США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство

США планують допомогти Україні розподілити перші 117 тис. доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer. Штати нададуть холодильники для зберігання препарату.

Про це "Суспільному" повідомили в посольстві США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ми вирішили допомогти Україні організувати систему транспортування для розподілу вакцини Pfizer, яка вимагає дуже низьких температур. Тому ми допомагаємо з холодильниками і транспортуванням, а також стежимо за тим, щоб після прибуття вакцини на місце вона залишалася в безпеці", - розповіла тимчасовий Повірений у справах США Крістіна Квін.

Вона зазначила, що це дозволило Україні опинитися серед перших країн, які отримують вакцину проти коронавірусу з ініціативи COVAX.

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За словами Квін, 117 тис. доз, які повинна отримати Україна - це перший транш, який буде направлений для вакцинації медпрацівників. Але США і COVAX продовжать співпрацю з Україною.

Як відомо, вакцину виробництва Pfizer необхідно зберігати при температурі -70 ° С. Її повинні транспортувати за системою "холодної логістики". Після того, як вакцину привозять у країну призначення, препарат у вантажівці-рефрижераторі повинні відвезти на "морозильну ферму", де вона зберігається до 6 місяців при температурі -70 ° С. Потім вакцину розкладають в окремі пакети із сухим льодом і розподіляють між центрами вакцинації.

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