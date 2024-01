Російські ЗМІ ведуть інформкампанію проти західних вакцин, щоб підвищити популярність свого препарату "Спутнік V", - The New York Times

Російські державні або пов'язані з державою медіа ведуть інформаційну кампанію проти американських і європейських вакцин проти COVID-19, щоб підвищити популярність російського препарату проти коронавірусної інфекції "Спутнік V"

Як пише газета The New York Times, про це заявили чиновники Держдепу і дослідники Alliance for Securing Democracy, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня".

Пропаганда російських ЗМІ намагається переконати країни Латинської Америки, зокрема, Мексику й Аргентину, нібито в меншій ефективності західних вакцин перед російської. У Мексиці кампанію дезінформації підтримує офіційним twitter-аккаунт посольства Росії.

Газета відзначає, що вся російська кампанія побудована на тиражуванні інформації про невдачі західних вакцин і успіхи російських розробників. У Facebook і Twitter наближені до Кремля російські медіа опублікували сотні посилань на новину про те, що американські вакцини могли стати причиною смерті людей. Однак ці ресурси не опублікували інформацію про те, що причиною смертей виявилася не вакцинація.

Найактивніші учасники кампанії з дезінформації - телеканал RT та агентство Sputnik, стверджує видання.

The New York Times наводить як приклад твіт RT en Español від 17 січня про те, що Норвегія планує розслідувати причини смерті 23 осіб похилого віку, яких прищепили вакциною від Pfizer/BioNTech. У повідомлення не включили коментарі експертів, які запевняли, що смерть літніх людей навряд чи були пов'язані з щепленнями. Іспаномовний аккаунт RT опублікував 5 січня в Facebook посилання, в якому говорилося про смерть португальської медсестри через два дні після щеплення вакциною Pfizer. Пропагандисти не повідомили новини про те, що після розтину був зроблений висновок, що щеплення навряд чи була причиною смерті.

Перші повідомлення з подібною дезінформацією американська розвідка помітила ще в серпні, пише NYT з посиланням на джерела. Відтоді їх кількість тільки зростає.

