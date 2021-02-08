Окружний адмінсуд Києва відмовив Тупицькому в забезпеченні позову проти УДО: в будівлю КС його поки не будуть пропускати

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Олександру Тупицькому в задоволенні заяви про забезпечення позову, в якому він просив заборонити Управлінню державної охорони перешкоджати йому виконувати повноваження голови Конституційного Суду України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, в якому він просив суд заборонити УДО здійснювати дії щодо створення перешкод для виконання позивачем повноважень голови Конституційного Суду України. 8 лютого на відкритому судовому засіданні ОАСК прийняв - відмовити в його задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього", - йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що позивач не надав належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам.

На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватися на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно при розгляді справи по суті.

У суді нагадують, що Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 24 лютого підготовче засідання за позовом Олександра Тупицького до Управління державної охорони України щодо недопуску позивача до виконання ним повноважень голови Конституційного Суду України.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.