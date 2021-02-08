Новини

Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка

4 31631
Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка
Вищий антикорупційний суд вдруге дозволив НАБУ здійснити примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це інформує Центр противодействия коррупции, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що суддя ВАКС Андрій Біцюк дозволив НАБУ здійснити примусовий привід Павла Вовка в Антикорупційний суд.

Наступний привід спробують здійснити у вівторок, 16 лютого.

"Сьогодні Вовка привести не змогли, тому детективи не знайшли його: він був відсутній як за місцем роботи, так і за всіма відомими місцями проживання", - нагадали в ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП (оновлено)

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Andrianus Volchichkyavichus
    так заочно туда привести и дело с концом, вон януковоща заочно расстреляли, и ничо - жив еще, шапкокрад Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 8687
  • НБ
    Якщо у нас когось не знаходять то лише тому що не шукають.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вовка ноги кормят )))) в смысле - сделал ноги , пока там решали приводить - не приводить)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини