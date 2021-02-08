Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз ініціює ухвалення постанови Верховної Ради щодо призупинення акредитації у парламенті працівників телеканалів, щодо яких застосовано санкції.

Про це Фріз повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця моя ініціатива... Я вважаю, що той самий формат, який ми застосували у 2015 році щодо акредитації ЗМІ країни-агресора, абсолютно логічно застосувати до каналів, які де факто є рупорами Кремля, акумулюючи російські наративи, і проти яких впроваджені санкції", - сказала Фріз.

Вона також повідомила, що проект документа відкритий для підписання депутатами інших фракцій.

Читайте також: Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука". ФОТОрепортаж

На своїй сторінці у Facebook депутат написала, що проект постанови Верховної Ради щодо призупинення акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, щодо яких застосовані санкції указом президента України №43/2021, підготовлений "із метою захисту національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".



