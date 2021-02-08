Полковник Криворучко подав до суду на підполковника Деркач, яка поскаржилася на домагання з його боку. ДОКУМЕНТ

Олександр Криворучко, якого підлеглі звинувачують у буллінгу і сексуальних домаганнях, звільнився із ЗСУ за власним бажанням і намагається домогтися в суді спростування звинувачень.

Про це пише у Фейсбуці координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Полковник Криворучко, який був звинувачений підлеглими в сексуальних домаганнях і побитті, подав позов до суду на підполковника Ольгу Деркач, яка єдина зважилася говорити про це публічно. Він вимагає визнання озвученої Ольгою інформації недостовірною та спростування її в ЗМІ", - повідомила Решетилова.

Українська Гельсінська спілка тим часом отримала відповідь Командування сухопутних військ ЗСУ.

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"Перевірка Військової служби правопорядку "частково підтвердила" озвучену підполковником Деркач інформацію. Разом із тим, повідомляє командування сухопутки, ніхто Криворучка не звільняв. Йому було запропоновано перевестися на іншу посаду, але він прийняв рішення звільнитися за власним бажанням", - зазначила Решетилова.

Вона наголосила, що ЗСУ таким чином самоусуваються і перекладають усю відповідальність на Нацполіцію, яка і повинна встановити ступінь провини Криворучка.

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"Більш того, друг і подільник Криворучка, безпосередній керівник Ольги Деркач, начальник сектору соціальних виплат Чернігівського ОТЦК підполковник Сергій Злобін строчить, як під копірку, заднім числом негативні характеристики на Ольгу та інших військовослужбовців, які давали свідчення проти Криворучка. Називає їх брехливими і низкоморальними. Насправді це просто епічна історія про те, як люди в погонах, які роками пробивали моральне дно, тепер розповідають про брехливість і мораль", - зазначила Решетілова.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і буллінг із боку керівництва. Головнокомандувач Збройними Силами України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку за фактами скарги.







