Суд у справі МН17 пішов на перерву до 15 квітня

Суд у справі про збитий російськими окупантами над Україною авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" призначив наступне засідання на 15 квітня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд зупиняє оцінку (розслідування - ред.) у справі проти обвинуваченого Пулатова до 15 квітня 2021 року, 10:00, він також призупиняє до цього самого дня розслідування у справі проти обвинувачених Гіркіна, Дубінського і Харченка", - оголосив головуючий Гендрік Стейнгаус.

Суддя відмовив захисту Пулатова - єдиного з чотирьох обвинувачених, якого представляють адвокати - в тому, щоб уламки збитого "Боїнга" досліджували експерти російського виробника системи Бук "Алмаз-Антей".

Крім того, суд відхилив клопотання захисту надати фото всіх уламків літака, включаючи ті, що не були транспортовані до Нідерландів і залишилися в Україні.

Суд також ухвалив рішення щодо лінгвістичної експертизи перехоплених телефонних розмов. "Що стосується телефонних розмов, про які Пулатов не пам'ятає, суд доручає, щоб Пулатов за 14 днів від сьогодні - найпізніше 22 лютого - поінформував слідчого суддю, в якій із розмов він брав участь, якщо можливо, (встановив - ред.) п'ять таких розмов. Це потім може бути використано для лінгвістичного дослідження, проведення порівняльного голосового аналізу", - пояснив він.

Суд не задовольнив запиту захисту Пулатова про базу даних радарів. "Це запит, який захист повторює знову навіть після того, як раніше він був відхилений судом... Суд не вважає це корисним завданням: і слідство чітко роз'яснило, що прокуратура кілька разів запитувала українську владу передати всі дані щодо інших систем радарів, і вони отримали відповідь, що всю інформацію було передано. Тому цей запит відхилено", - констатував головуючий.

Суд також відхилив клопотання захисту провести інтерв'ю із сепаратистом на ім'я Леон із незаконного формування в Костянтинівці.

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