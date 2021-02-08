Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Найманці РФ обстріляли з мінометів і гранатометів позиції ЗСУ біля Південного і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС

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Найманці РФ обстріляли з мінометів і гранатометів позиції ЗСУ біля Південного і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС
Протягом поточної доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил були зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях із мінометів 120-го калібру.

Неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

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"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Топ коментарі

  • Alex Newman
    Наемники РФ обстреляли из минометов и гранатометов позиции ВСУ возле Пивденного и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1016
  • Ksenia VB
    Помітила, що Зеленський максимально дистанціювався від армії.
    Ніби ні про втрати не чув, про поранених, про наступ.
    Мовчить мов риба, поки його військових вбивають.
  • Игорь Монахов
    Как пишут те кто там живет то - обострение серьезное - трясутся окна!!! а наш говнокАмандир Зеленый говорит что будет прививаться от Короны вместе с ВСУ!?... так оно же переболело уже и зачем ему еще раз, может лучше заняться делами на фронте и его сраным перемирием!?
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