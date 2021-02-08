Найманці РФ обстріляли з мінометів і гранатометів позиції ЗСУ біля Південного і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил були зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях із мінометів 120-го калібру.

Неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

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"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.