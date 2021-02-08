Меджліс запросив комісара ОБСЄ у справах нацменшин Абдурахманова взяти участь у "Кримській платформі"

Меджліс кримськотатарського народу запросив верховного комісара ОБСЄ у справах нацменшин Кайрата Абдурахманова взяти участь у "Кримській платформі".

Про це в Facebook повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що разом з Мустафою Джемілєвим, Ільмі Умеровим, Різою Шевкієвим і Ескендером Барієвим розповіли верховному комісару ОБСЄ про ситуацію в Криму, про "репресії і переслідування корінного народу Криму й етнічних українців російською окупаційною владою, зупинилися на злочинах російської окупаційної влади, спрямованих на штучну зміну демографічного та етнічного складу населення".

Зі свого боку верховний комісар ОБСЄ Кайрат Абдурахманов підкреслив важливість "своєчасного вирішення складних геополітичних викликів останнього часу, які, своєю чергою, суттєво впливають на рішення тих проблем, які входять у повноваження його мандата".

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Нагадаємо, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на декількох рівнях: глав держав і урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність Кримської платформи буде заснована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано на 2021 рік у Києві.