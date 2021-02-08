На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)

Загалом за кілька днів серед захисників України - 6 загиблих і 8 поранених, воїнам потрібні ліки, гроші на аналізи, продукти в госпіталь.

Про це пише у Фейсбуці волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була в лікарні, відвезла хлопцям необхідне, соки, йогурти, ковбаси, сир, каву, солодке. Три рази на тиждень поповнюємо необхідним. Лежить морпіх без ноги і воїни з іншими хворобами, з онко зокрема", - написала вона.

Волонтерка зазначила, що відправила на фронт генератор, ліки, продукти.

Пізніше вона додала, що буквально щойно прийшло повідомлення з фронту з проханням придбати два тактичні рюкзаки для медиків: "Вони дорогі, і їх дуже мало в наявності. Прошу допомогти, 7 тис. вже є, треба 24 і викупити в четвер".





"Дуже прошу для воїнів на передову. Там зараз крізь обстріли. Давайте, всі разом! Ви знаєте, що новини з фронту дуже погані. Окупанти обстрілюють наши позиції кожного дня, внаслідок у нас 6 загиблих бійців та 8 поранених, з них є в дуже важкому стані. Тільки позавчора загинули хлопці по 23-24 роки, один важкий та ще троє були поранені, вчора теж був поранений. Це жах. Сьогодні окупанти поливають вогнем Красногорівку та інші напрямки. Далі може бути тільки гірше...", - написала волонтерка.

"Дуже багато питань щодо лікування, особливо з ліків, аналізів та обстеження. На фронт потрібно допомогти, купити знеболююче. Всі звіти завжди у мене на сторінці. Допомагайте, люди, тому що наші хлопці захищають там не політиків, не чиновників, а нас із Вами. Дякую кожному за підтримку. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - додала Юсупова.













Фото: Юсупова / Facebook

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС