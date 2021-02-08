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Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

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Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора
Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому судді одного з районних судів м. Києва – судді у відставці. Їй інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (ст. 340 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, трьох осіб за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку). Вказані особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони транспортних засобів від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього Президента України "Межигір’я" в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

"При цьому, заради залякування мітингувальників, суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією вказаної статті, – позбавлення права керування транспортним засобом", - говориться в повідомленні ОГП.

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У подальшому апеляційним судом вказані рішення були скасовані, а провадження закриті у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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Топ коментарі

  • Eugene Boyko
    Не пройшло і восьми років.
  • Серый Вовк
    Хо-Ро-Шо ... Экс-судье, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1954
  • Саша Киев
    Це схоже на якійсь договорняк. Схоже що вирішили разом заробити? 340 це нетяжкий злочин і всі строки притягнення закінчились. При цьому літом 2020 шевченківський суд (такі ж судді) вже її виправдали по цим фактам..Але вона не може поновитись бо у 2017 Вищий адмін їй відмовив. Напевне хоче заробити тепер ще на одному виправдальному вироку і через Європейський суд з прав людини стягнути з держава Україна пару лімонів))) таких там справ вже багато і всі судді виграють
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