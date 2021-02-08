Через складні погодні умови в Києві рекомендуємо по можливості залишати дітей вдома, - КМДА
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Усі школи та дитячі садки столиці працюватимуть. Однак у зв'язку з сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах і зниженням температури повітря міські служби рекомендують по можливості залишати дітей вдома", - заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Чиновник додав, що також не варто без необхідності користуватися власним транспортом і закликав не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу. Зменшення навантаження на автодороги дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.
"Педагогічні колективи орієнтовані максимально ефективно організувати навчальний процес і проінформувати батьків", - підкреслив Мондрієвський.
За інформацією Українського гідрометцентру, в Києві збережуться складні погодні умови: хуртовини, ожеледь, вночі - значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.