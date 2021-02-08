Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області

Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади загинув 6 лютого в районі населеного пункту Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Назарій Поліщук загинув, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Разом із ним підірвалися ще двоє захисників України. Один - солдат 28-ї ОМБр Олексій Подвезенний - також загинув на місці. За життя другого зараз борються лікарі в госпіталі у Дніпрі.

Прощання з Назарієм Поліщуком відбудеться у вівторок, 9 лютого в селі Вотилівка Лисянського району Черкаської області. Церемонія розпочнеться об 11 ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБр Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний загинули 6 лютого через підрив на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі