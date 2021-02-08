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Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини проти COVID-19 в Україну

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Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини проти COVID-19 в Україну
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили питання, пов'язані з укладенням контракту на поставку в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

"Дякую, що зробили все можливе, щоб прискорити поставки вакцини Pfizer в Україні. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій", - сказав Зеленський.

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Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якомога швидше.

Топ коментарі

  • Павло Макаренко
    Оце гальмо ! Трошечки запізнився.На рік !
  • Старый зольдат
    8.‎02.‎2021
    США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
    (https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html)А завтра Вова скажет шо за то он таки договорился ещё позавчера когда вас там не стояло. И Мендель двумя твитами убедила США за то нам помочь чем и стабиилизировала температуру в кладовках украинских поликлинник для хранения вакцины.
  • fedjka - fedjka
    ну наконец то, а то те баламуты всё триндели и триндели а тут зелёный ослик всё уладит, как там та ********** триндела, политик мира или выдающииший гении. А я тоже про то - правда в других странах этим занимаеться другие и не как не "лидер" страны, может кто знает, где надо решить вопрос вывоза навоза из животноводского комплекса - я знаю кто справиться.
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