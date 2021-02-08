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Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters

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Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters
Російська влада підготувала пакет підтримки населення перед виборами в Держдуму у вересні 2021 року. Оголосить про нову програму Володимир Путін у своєму зверненні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Російська влада розглядає новий пакет соціальних витрат на суму не менше 6,7 мільярда доларів, щоб вирішити проблему невдоволення падінням рівня життя перед осінніми виборами", - пише видання.

Співрозмовник агентства розповів, що президент Володимир Путін оголосить про нові заходи підтримки у своєму зверненні. Джерела наполягають, що пакет підготовлено, щоб показати інформованість про фінансові проблеми громадян. На ці цілі влада нібито готова виділити 0,5% від прогнозованого валового внутрішнього продукту Росії на 2021 рік.

Джерела не розкривають подробиць про те, на що можуть бути витрачені гроші. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Российские власти планируют потратить $6,7 млрд на выплаты населению, чтобы снизить недовольство перед выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 8692
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    6,5 миллиарда поделить на 140 миллионов получается каждому мокшанину по 46 доларов,как раз на боярышник
  • Моцный Лангуст
    Ну теперь все казламордые будут с золотыми ершиками в аквадискотеке жопы мыть
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