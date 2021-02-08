Україна вітає рішення США відновити роботу з Радою ООН з прав людини, - Кулеба

США прийняли рішення про повернення як спостерігача до Ради ООН з прав людини, з якого вони вийшли в 2018 році, у період президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Адміністрація Байдена повернула Сполучені Штати до зовнішньої політики, в центрі уваги якої перебувають демократія, права людини і рівність", - підкреслюється в поширеній 8 лютого заяві держсекретаря Ентоні Блінкена".

Голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що ефективне використання міжнародних інструментів - важлива складова частина цієї зовнішньополітичної концепції.

"У зв'язку з цим президент доручив Держдепартаменту негайно і рішуче відновити відносини з Радою ООН з прав людини", - сказано в заяві голови американської дипломатії.

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Держсекретар підкреслив, що "добре працююча Рада з прав людини" допоможе виявити стан справ у країнах, в яких ситуація з правами людини особливо важка, і стати "важливим форумом для тих, хто бореться проти несправедливості і тиранії".

"Україна вітає рішення США відновити роботу з Радою ООН з прав людини. Як член Ради ООН з прав людини, Україна сподівається на тісну співпрацю з США для просування демократії, прав людини і рівності в усьому світі", - заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

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