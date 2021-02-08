Офіс генпрокурора - НАБУ: справу Татарова має розслідувати СБУ
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Відмову передавати справу Татарова НАБУ в Офісі генпрокурора пояснюють рішенням Печерського районного суду від 14 грудня 2020 року.
"Не зважаючи на визначення підслідності у кримінальному провадженні щодо ГСУ СБУ, а також численні листи керівництва Офісу генпрокурора, працівники НАБУ відмовляються направляти матеріали згаданого провадження як до прокурора, так і в орган попереднього розслідування, в результаті чого прокурор у кримінальному провадженні фактично позбавлений можливості дати оцінку зібраним у справі доказам і підготуватися до розгляду клопотань, поданих суду і прокурору (про обрання запобіжного заходу, продовження термінів попереднього розслідування тощо)", - сказано в повідомленні.
В Офісі генпрокурора наполягають, що підслідність справи Татарова вже визначена рішенням Печерського суду.
"А тому матеріали кримінального провадження мають бути направлені в орган розслідування або прокурору, зокрема для вирішення спору про підслідність", - підкреслюють автори повідомлення.