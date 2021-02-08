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Найкращий захист від пандемії - швидше вакцинувати якомога більше людей, - провідний епідеміолог США Фаучі

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Найкращий захист від пандемії - швидше вакцинувати якомога більше людей, - провідний епідеміолог США Фаучі
Найкращий захист від різних варіантів COVID-19 - якнайшвидша вакцинація якомога більшої кількості людей.

Про це заявив у понеділок провідний епідеміолог США Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Хоча, в силу обмеженості наявних запасів, дослідити те, якою буде ефективність вакцин від фірм Pfizer і Moderna, якщо робити одну ін'єкцію замість двох, мало б сенс, таке дослідження займе кілька місяців, зазначив Фаучі, виступаючи на брифінгу для ЗМІ.

Епідеміолог знову закликав населення щепитися з використанням двох ін'єкцій.

Оптимальний підхід до вакцинації - продовжувати діяти так, щоб якомога більше людей отримували першу дозу вакцини, одночасно стежачи за тим, щоб ті, хто щепилися, вчасно отримували і другу дозу, підкреслив Фаучі.

Директор Федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенська заявила, що радить американцям продовжувати носити захисні маски, а керівництву штатів - не пом'якшувати правил на цей рахунок.

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Топ коментарі

  • Tempora Mutantur df8f1960
    Какое-то нездоровое стремление всех поскорее провакцинировать... вызывают подозрение
  • aquarius580 .
    Mы знаем кто ты такой; мог бы и не палиться.
  • Меркава
    При этом многие узнают, шо переболели, когда из любопытства сдают на антитела. Может, в прошлом году, а может и пару лет назад.
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