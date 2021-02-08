Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн. ВIДЕО
Відео з зізнаннями учасників пікету опублікував у Твіттері ветеран полку "Азов" Владислав Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми приїхали з міста Васильків. Інформацію отримали від Богдана Мельниченка з каналу телеграм. Платять 500 гривень за мітинг. Постояти. Просто постояти. За три канали, які закрили", - на камеру розповів один з учасників пікету.
Він додав, що йому і його друзям по 17 років.
Розповсюджуйте. Продавати власну країну не варто pic.twitter.com/cRfkdvogAR— пан терорист націоналістичний (@VSobolevskyi) February 8, 2021
За даними "Суспільного", учасників акції набирали в Telegram за плату 200-400 грн. Вранці людей збирали біля метро "Дарниця". Вони повідомили, що не працюють на телеканалах.
"Я думав, сніг треба прибирати, чи що", - сказав один з учасників акції. "Думаю, 400 гривень за кілька годин - це нормально", - сказав інший учасник пікету.
Перед акцією учасникам провели інструктаж: "Якщо що, то ти співробітниця телеканалу, будь-якого - ZIK, 112, хоч 24 канал або 5 канал, без різниці. Більше ти нічого не кажеш. Замість тебе будуть люди на камеру говорити", - проінструктували їх.