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Держава отримала 23,4 млн грн за першу гральну ліцензію, - Рудий

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Держава отримала 23,4 млн грн за першу гральну ліцензію, - Рудий
На рахунки Державної казначейської служби України надійшло 23,4 млн грн за першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий, інформує Цензор.НЕТ.

"Справді історична подія. Шість днів тому було прийнято рішення про видачу першої ліцензії. А вже сьогодні - казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 млн грн. Ринок заробив, держава отримує кошти і це - тільки початок", - написав Рудий.

2 лютого 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у мережі інтернет. Її отримало ТОВ "Спейсікс" (тм Cosmolot).

Нагадаємо, 14 липня 2020 р. Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Закон пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників. Її створення передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

21 жовтня ветерана АТО Івана Рудого обрано на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Держава отримала 23,4 млн грн за першу гральну ліцензію, - Рудий 01

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Топ коментарі

  • Сергей Якимец f3ff978b
    "Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - написал Рудый.Источник: https://censor.net/ru/n3246748

    Привет криминал, привет нищие, привет ломбард....привет самоубийства и разрушенные семьи! Действительно - историческое событие!
  • taddyboy Harper
    Аха, бреши громче! В Европе давно все легализовано и ничего такого не происходит. Почему? Потому что дейтвуют жесткие правила выдачи лицензий- каждый игровой автомат не может иметь обратный процент выдачи (RTP) ниже 94%. За нарушение- милионные штрафы и отъем лицензии. Поэтому люди играют и им это стоит дешевле чем купить билет в кино. А у нас все беды происходят как раз потому что казино под запретом и естественно законом не регулируется но существует де-факто. И это приводит к тому что 1.математику на отдачу денег игроку накручивают как хотят. 2. Казино существует но бабло идет в карманы Авакову а не бюджет. Давайте уже тогда и ломбарды запретим, и кухонные ножи-чтоб тупые не поубивали друг друга, и автомобили тоже-от них тоже рушатся семьи и жизни. Шо за народ у нас- в предмете не разбираются но орут по любому поводу как старые бабы базарные необразованные. Гидко.
  • taddyboy Harper
    Его не запрещать нужно было а создать нормальное правовое поле как во всем мире. Чем кончились запреты казино, алкоголя? Тем что де факто все это просто ушло в тень мимо бюджета и дало заработать миллионы мафиозным кланам типа алькапоне..или космолоту авакова
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