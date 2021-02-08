Загострення на Донбасі пояснюється бажанням РФ тиснути на Україну в переговорному процесі, але їй доведеться виконати зобов'язання, - заступник голови ОП Машковець

На Донбасі збільшилась кількість порушень Російською Федерацією своїх зобов'язань з припинення вогню порівняно з другим півріччям минулого року, хоча ситуація в цілому не досягає рівня ескалації.

Такі порушення можуть бути пов'язані з намаганнями РФ тиснути на Україну в переговорному процесі, розповів заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець в коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронті зафіксовано збільшення кількості порушень Росією зобов'язань з припинення вогню у порівнянні з найбільш спокійними періодами у другій половині 2020 року. Хоча ситуація в цілому не досягає рівня ескалації, який був до досягнення домовленості про припинення вогню з 27 липня 2020 року, на окремих ділянках фронту ситуація залишається вкрай тривожною", - зазначив Машовець.

За його словами, Україна детально інформує про всі порушення як ОБСЄ, так і представників Франції, Німеччини та інших держав – друзів нашої країни.

"Пов'язуємо такі порушення Росією як державою-агресором своїх зобов'язань із намаганнями тиснути на Україну в переговорному процесі, перш за все, у Тристоронній контактній групі. Наша позиція чітка і не може змінитись: шлях до миру – це рух двох сторін, і Росія має пройти свою частину цього шляху. Україна виконала те, що обіцяла на саміті в нормандському форматі у Парижі в 2019 році. Росія ж поки не дотримується своїх обіцянок. Але іншого шляху у Росії немає, ніж виконати ці обіцянки. Наполягаємо на тому, що затягування ні до чого не призведе", - наголосив Машовець.

Читайте також: Стан важкий, на ШВЛ: в лікарні Дніпра рятують 25-річного воїна, який зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі 6 лютого

Водночас заступник керівника ОП запевнив, що "ворожі обстріли на Донбасі завжди отримують адекватну відповідь", коли це загрожує життю та здоров`ю українських воїнів, а мирні мешканці Донбасу по обидва боки лінії розмежування бачать, хто насправді зриває "тишу" і намагається спровокувати ескалацію на фронті.

Машовець переконаний, що Росія тільки втрачає від того, що продовжує агресію.

"Наголошу на тому, що ми обов’язково повернемо наших людей і наші землі і відновимо територіальну цілісність та суверенітет України, як це передбачено міжнародним правом та здоровим глуздом", - підкреслив заступник очільника Офісу глави держави.

Нагадаємо, 7 лютого, окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі проведення ООС: противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість. Снайпер поранив українського воїна.

Станом на 17 годину понеділка, 8 лютого, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Також читайте: У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ