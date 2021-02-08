Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура

Підозрювана у державній зраді у справі щодо Телеграм-каналів, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторія Даскаліца вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.

Цей факт підтвердив кореспонденту Укрінформу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підозрювану відпустили з-під варти", - зазначив Чубенко.

Зазначимо, що за словами адвоката підозрюваної Валентина Рибіна, заставу за Даскаліцу було внесено ще 4 лютого, однак 5 лютого забрати клієнтку з СІЗО йому не вдалося. З’ясувалося, що правоохоронці того дня перевіряли ізолятор та суди через анонімне повідомлення про замінування.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Були названі канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".