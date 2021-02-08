Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи

Новий лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримав ідею надання Україні європейської перспективи.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу", - цитує Мельник слова Лашета в інтерв'ю німецьким ЗМІ.

У коментарі дипломат додав, що відповідь Ланшета на запитання про перспективу членства України в ЄС почався з фрази "Сьогодні так питання не стоїть". При цьому Мельник підкреслив, що досі всі провідні політики ХДС боялися навіть вимовляти ключове слово "європейська перспектива".

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Нагадуємо, в січні 2021 р. правляча німецька партія "Християнсько-демократичний союз" обрала новим головою 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета. Новий голова ХДС є одним із найімовірніших кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на вересневих виборах у бундестаг.

Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.