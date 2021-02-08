Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов

Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо для 100% населення забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року", - сказав міністр.

Він підкреслив, що МОЗ розробило дорожню карту - Національний план вакцинації, в якому чітко визначено всі етапи і логістика вакцинації.

"На першому етапі ми вакцинуємо 367 тисяч осіб. Ми очікуємо початок вакцинації з 15 лютого, теоретично це може бути 15-16 лютого. Після 15 лютого - це не означає 1 березня", - уточнив чиновник.

Степанов нагадав, що Україна в лютому чекає дві вакцини - 117 тис. доз вакцини виробництва Pfizer, яку отримає в рамках ініціативи COVAX і близько 1 млн доз вакцини AstraZeneca.

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