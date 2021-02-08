Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі, - посольство в США
Про це повідомила пресслужба посольства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Посольство України в США разом з Міністерством закордонних справ України та Генеральним консульством України в Сан-Франциско разом працюють над деактивацією сторінки в Twitter так званого "представництва МЗС РФ в АР Крим". Публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатися як офіційні і легітимні", - сказано в повідомленні.
Twitter публічно не коментував, чому верифіковано російське відомство в Криму.
За даними Крим.Реалії, в листопаді 2019 року Facebook верифікував сторінку російського глави Криму Сергія Аксьонова - на ній з'явилася синя галочка, що підтверджує, що вона дійсно належить посадовій особі або відомій особистості. Низка переважно проросійських ЗМІ подавали це як "визнання правового статусу керівника виконавчої влади півострова".
В українських чиновників це викликало обурення. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич направив відповідний запит у Facebook. У штаб-квартирі Facebook оперативно відреагували на запит Києва і верифікацію Аксьонова скасували.
Нагадаємо, соцмережа Twitter позначила спеціальною позначкою аккаунт незаконного представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму, яка свідчить про те, що профіль був перевірений на справжність і верифікований.
Заступниця голови МЗС України Еміне Джеппарова назвала "неприйнятним" позначення сторінки російського МЗС в окупованому Криму синьою галочкою верифікації.