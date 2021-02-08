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Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі, - посольство в США

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Посольство України в США направило офіційний лист-звернення до керівництва Twitter після того, як мережа мікроблогів верифікувала сторінку представництва Міністерства закордонних справ Росії в Сімферополі.

Про це повідомила пресслужба посольства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство України в США разом з Міністерством закордонних справ України та Генеральним консульством України в Сан-Франциско разом працюють над деактивацією сторінки в Twitter так званого "представництва МЗС РФ в АР Крим". Публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатися як офіційні і легітимні", - сказано в повідомленні.

Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі, - посольство в США 01

Twitter публічно не коментував, чому верифіковано російське відомство в Криму.

За даними Крим.Реалії, в листопаді 2019 року Facebook верифікував сторінку російського глави Криму Сергія Аксьонова - на ній з'явилася синя галочка, що підтверджує, що вона дійсно належить посадовій особі або відомій особистості. Низка переважно проросійських ЗМІ подавали це як "визнання правового статусу керівника виконавчої влади півострова".

В українських чиновників це викликало обурення. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич направив відповідний запит у Facebook. У штаб-квартирі Facebook оперативно відреагували на запит Києва і верифікацію Аксьонова скасували.

Нагадаємо, соцмережа Twitter позначила спеціальною позначкою аккаунт незаконного представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму, яка свідчить про те, що профіль був перевірений на справжність і верифікований.

Заступниця голови МЗС України Еміне Джеппарова назвала "неприйнятним" позначення сторінки російського МЗС в окупованому Криму синьою галочкою верифікації.

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Топ коментарі

  • Danis Nielsen
    РУССКАЯ ПСИХИКА. Бандера - враг, Сталин - герой!

    Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.

    Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.

    Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!

    Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности.
  • Павло ШОвте
    Для безсоння на болотах...Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе, - посольство в США - Цензор.НЕТ 7679
  • Шрек Баблокат
    просто нужно сотню жалобок накидать, и тогда Твиттор "проснется"..
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