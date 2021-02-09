Степанов сказав, хто забезпечить холодовий ланцюг для COVID-вакцини Pfizer в Україні: Укладено договір з приватною компанією

Забезпечувати холодовий ланцюг для вакцини BioNTech/Pfizer буде приватна компанія.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас бракує державних потужностей для зберігання при такому холодовому ланцюгу (від -70 до -80 градусів для вакцини BioNTech/Pfizer. - Ред.). Вони у звичайній нашій роботі нам і не потрібні. Для цього нами укладений відповідний договір з приватною компанією, яка нам забезпечить весь процес, починаючи від літака, яким прибуває відповідна вакцина, збереження її на центральному складі й потім доставлення безпосередньо до місця вакцинації. Більше того, коли ми говоримо, наприклад, про вакцину Pfizer, після того, як вона розморожується, потрібно зробити щеплення упродовж п’яти діб", - розповів Степанов.

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Степанов нагадав, що вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого. Очікується, що до цієї дати в Україну будуть поставлені 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Також, за словами Степанова, в лютому Україна очікує близько 1 мільйона доз компанії AstraZeneca.

Міністр нагадав, що на першому етапі буде вакциновано 367 тисяч осіб, серед яких працівники мобільних бригад, які здійснюватимуть щеплення, працівники лікарень, в яких надають допомогу хворим на COVID-19 та військовослужбовці в зоні проведення ООС.