До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK
"Надійшов ще один позов від фізособи з оскарженням указу про санкції", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у Верховному Суді, передає Цензор.НЕТ.
При цьому в суді підкреслили, що позов тільки надійшов, по ньому не відкрито провадження і не призначена дата розгляду, як і за щодо тих, що надійшли раніше.
Як стало відомо, цей позов поданий харківським юристом - членом Чугуївської правозахисної групи Романом Лихачовим.
Раніше до Верховного Суду надійшло два позови від фізосіб з вимогою визнати незаконним указ президента.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".