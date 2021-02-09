До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK

До Верховного Суду України надійшов ще один позов від фізичної особи до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним указ, що вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

"Надійшов ще один позов від фізособи з оскарженням указу про санкції", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у Верховному Суді, передає Цензор.НЕТ.

При цьому в суді підкреслили, що позов тільки надійшов, по ньому не відкрито провадження і не призначена дата розгляду, як і за щодо тих, що надійшли раніше.

Як стало відомо, цей позов поданий харківським юристом - членом Чугуївської правозахисної групи Романом Лихачовим.

Раніше до Верховного Суду надійшло два позови від фізосіб з вимогою визнати незаконним указ президента.

Також читайте: Тільки за 2020 рік до "112", "Zik" і "NewsOne" застосували понад 20 санкцій, ми продовжимо стежити за цими каналами, - перший заступник голови Нацради з ТРМ Коваль

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".