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Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує скорочуватися: ми бачимо стабілізацію ситуації, - Степанов. ВIДЕО

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Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує скорочуватися, зменшується і кількість госпіталізацій, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Минулого тижня виявлено 25,5 тис. випадків захворюваності на COVID-19, що менше, ніж попереднього тижня (27,157 тис. випадків). Якщо подивитися на статистику, то ми бачимо стабілізацію ситуації. Наприклад, у перший тиждень грудня виявили 89 тис. випадків захворюваності. Тобто втричі скоротилася захворюваність. Також змінюється ситуація з кількістю госпіталізованих – у перший тиждень грудня їх було приблизно 28 тис., а станом на понеділок 17,911 тис. осіб у медзакладах", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, зростає кількість тестувань на антиген. "За тиждень провели 144,248 тис. ПЛР-тестувань. Також зростає кількість тестувань швидкими тестами на антиген - провели 52,222 тис. досліджень, що на 20 тис. більше ніж попереднього тижня. Україна забезпечена тест-системами", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Тут вашої заслуги нема. Українці без нормальної медицини і вакцинації виробили колективний імунітет, як це було в середні віки. Частина населення вимерла, частина підірвала здоров"я, частина вижила за рахунок імунітету.
  • Привет
    И это без вакцины...а вы представляете что будет после того как осел со степашкой за вакцину договорятся...?? Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться: мы видим стабилизацию ситуации, - Степанов - Цензор.НЕТ 6920
  • Aleksei Pravdin
    в ноябре 2020 зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года - на 35%, до 63,44 тыс. человек. Это примерно на 20 тысяч человек больше чем в 2019 году. По декабрю цифры пока не публикуют, но судя по динамике не сильно будут отличаться. Уже 9 февраля, а статистика не может про суммировать. В Рашке уже январь посчитали
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