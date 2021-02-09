Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу в Білому домі повідомила прессекретар Джен Дженніфер Псакі.
"Ця розмова частково мала місце, тому що наближалося закінчення терміну дії ДСНО, і в ході цієї розмови він (Байден - ред.) ясно висловився про наявні у нього й адміністрації суттєві занепокоєння щодо повідомлень про дії російського уряду", - сказала Псакі.
Вона зазначила, що президент США ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідеру, але вже переговорив із деякими союзниками та партнерами, зокрема в Азії і Європі.
Як повідомлялося, 26 січня президент США Джо Байден провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадавши з-поміж інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.