Солдат відкрив вогонь по чоловіках, які намагалися прорватися на взводний опорний пункт на Донеччині, один із них загинув, інший - поранений (оновлено)

Двоє чоловіків намагалися прорватися на територію взводного опорного пункту на Донеччині, військовослужбовець застосував зброю, в результаті чого один із чоловіків загинув, а інший - дістав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, вчора, близько полудня на територію взводного опороного пункту в с. Вікторівка заїхав автомобіль з двома чоловіками.

На вимогу військовослужбовця зупинити транспортний засіб водій не відреагував.

Солдат застосував зброю, в результаті цього один із чоловіків зазнав смертельне поранення, а інший - поранення руки.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "замах на вбивство та умисне вбивство".

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Пресцентр штабу ООС на сторінці в мережі Facebook повідомив:

"Вчора, 8 лютого, близько 12 години дня, до блокпосту механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка, Донецької області наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому перебували дві особи. На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження".

В результаті кількох пострілів були поранені двоє цивільних осіб – водій та пасажир. Працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомогу та транспортували їх до лікувального закладу, однак водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.