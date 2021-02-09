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Сьогодні буде опубліковано Указ про створення при президенті ради з розвитку загальної середньої освіти, - Зеленський

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Сьогодні буде опубліковано Указ про створення при президенті ради з розвитку загальної середньої освіти, - Зеленський
Указ про створення при президенті України ради з розвитку загальної середньої освіти буде опубліковано у вівторок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

"Хочу повідомити, що сьогодні буде оприлюднено указ про створення при президентові ради з розвитку загальної середньої освіти. Я знаю, що на цей крок чекали давно, і сьогодні він буде зроблений", - сказав Зеленський на форумі "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями" у вівторок.

Президент заявив про готовність допомагати педагогам країни в реалізації всіх ініціатив і реформ для розвитку освіти в Україні.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    В СССР крали все
    Знайдіть десять відмінностей у композиції ?
    Таллі Філмус, "Зустріч у рабина", 1908 рік, США.
    В. Сєров, "Ходакі у Лєніна", 1950 рік, СРСР. Крали все !!!
    Юхим Коломієць

    Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4470 Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 767
  • Rostyslav Komarnytsky
    Будуть вчити Зєлєн кого по програмі середньої освіти? Мудро! Краще пізно, ніж ніколи.
  • Чайка Київ
    Хто, конкретно, чекав ЦЬОГО кроку, та ще й давно? Хто очолить цю ще одину нікому не потрібну раду? Прокацапський плагіатор шкарлет?
    Можна уявити в який бік ви будете "розвивати" освіту.
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