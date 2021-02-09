Сьогодні буде опубліковано Указ про створення при президенті ради з розвитку загальної середньої освіти, - Зеленський

Указ про створення при президенті України ради з розвитку загальної середньої освіти буде опубліковано у вівторок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

"Хочу повідомити, що сьогодні буде оприлюднено указ про створення при президентові ради з розвитку загальної середньої освіти. Я знаю, що на цей крок чекали давно, і сьогодні він буде зроблений", - сказав Зеленський на форумі "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями" у вівторок.

Президент заявив про готовність допомагати педагогам країни в реалізації всіх ініціатив і реформ для розвитку освіти в Україні.

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