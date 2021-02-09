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Накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році, - Шмигаль

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Накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році, - Шмигаль
Запровадження накопичувальної пенсійної системи - це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, уряд розробив із Міністерством соціальної політики стратегію впровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Упевнений, що  цього року ми всі побачимо запровадження  законодавства і такої накопичувальної пенсійної системи в Україні", - заявив прем'єр-міністр.

Глава уряду підкреслив, що запровадження накопичувальної пенсійсноі системи має за собою дві основи: забезпечення гідної пенсії громадянам і в майбутньому всім українцям, також це елемент інвестиції в економіку.

Раніше повідомлялося, що якщо закон про накопичувальну пенсійну систему вдасться прийняти у 2021 році, то з 1 січня 2023 року всі українці молодше 50 років почнуть накопичувати пенсійні відрахування на своїх індивідуальних рахунках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики

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Топ коментарі

  • Tat Prut
    Вспомните про судьбу сберегательных книжек в союзе... освободите меня от налогов и я сам позабочусь о своей старости, не надо мне помогать!
  • бостууга
    А приватними пенсійними фондами будуть керувати ті, хто свого часу створював довірчі трасти та кредитні спілки...
  • Денис Шпортун
    Как можно что-то копить в стране в которой государственное планирование краткосрочное? Где инфляция в год больше 20%?
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