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Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль

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Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль
Кабмін підписав меморандум з місцевою владою, згідно з яким тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно офіційно закріпили це в Меморандумі з місцевою владою. Це один із 8 кроків нашої команди щодо вирішення тарифного питання", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для населення тарифи на тепло і гарячу воду зменшаться, - Мінрегіон

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Ты чё дятел ,они ПОНИЖАТЬСЯ должны ! Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1608
  • Марина Лисицкая
    Так вы УЖЕ ПОВЫСИЛИ и сезона осталось месяц!!!! а потом снова повышение и так до бесконечности. Кстати, за э/э он ничего не сказал!!!! Есть ещё абон платы и обслуживание дома итд итп, наперсточники.
  • Eugen Mk
    В следующем заплатите и за этот
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