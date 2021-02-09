Упродовж останніх років систему профтехосвіти фактично зруйнували. Країні катастрофічно бракує кадрів, - Зеленський
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Важливим напрямом для України є професійно-технічна освіта. За ці роки про неї фактично забули. Можна сказати правду - її фактично зруйнували. У країні катастрофічно бракує кваліфікованих робітничих кадрів", - сказав Зеленський під час відкриття партнерського форуму "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями".
Зеленський заявив, що при президенті України буде створено Раду з розвитку загальної середньої освіти, а в Україні готують стратегію відродження професійної освіти, розраховану на десять років.
"Ми приділяємо особливу увагу вищій освіті. Моїм указом уряд України готує стратегію розвитку на наступні десять років", - заявив президент.
Він додав, що до "державної програми оновлення входить будівництво мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти серед іноземних студентів".
"Українські виші мають готувати конкурентоспроможну в сучасному світі людину, але роботи на цьому шляху багато", - резюмував Зеленський.
Президент також додав, що "в його особі українська освіта завжди матиме надійного союзника".