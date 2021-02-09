У 2021 році уряд планує повноцінний запуск ринку землі, ринку газу і реформу митниці, - Шмигаль
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Уряд у 2021 році планує повноцінно запустити ринок землі, ринок газу і продовжити низку реформ.
Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Що плануємо в 2021 році? Ринки енергоресурсів, ринок газу, повноцінний початок функціонування ринку землі, продовження реформи митниці, державної податкової служби. На митницю є нарікання, і ми однозначно розуміємо, що робити, і рухаємося в цьому напрямку", - сказав Шмигаль.
Він також розповів, що уряд розраховує за допомогою сприяння партнерів почати створення фондового ринку.