У 2021 році уряд планує повноцінний запуск ринку землі, ринку газу і реформу митниці, - Шмигаль

Уряд у 2021 році планує повноцінно запустити ринок землі, ринок газу і продовжити низку реформ.

Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що плануємо в 2021 році? Ринки енергоресурсів, ринок газу, повноцінний початок функціонування ринку землі, продовження реформи митниці, державної податкової служби. На митницю є нарікання, і ми однозначно розуміємо, що робити, і рухаємося в цьому напрямку", - сказав Шмигаль.

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Він також розповів, що уряд розраховує за допомогою сприяння партнерів почати створення фондового ринку.