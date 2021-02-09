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У 2021 році уряд планує повноцінний запуск ринку землі, ринку газу і реформу митниці, - Шмигаль

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У 2021 році уряд планує повноцінний запуск ринку землі, ринку газу і реформу митниці, - Шмигаль
Уряд у 2021 році планує повноцінно запустити ринок землі, ринок газу і продовжити низку реформ.

Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що плануємо в 2021 році? Ринки енергоресурсів, ринок газу, повноцінний початок функціонування ринку землі, продовження реформи митниці, державної податкової служби. На митницю є нарікання, і ми однозначно розуміємо, що робити, і рухаємося в цьому напрямку", - сказав Шмигаль.

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Він також розповів, що уряд розраховує за допомогою сприяння партнерів почати створення фондового ринку.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Я уже сбился со счета реформ таможни за последние 1.5 года. Нефедов раз 5 объявлял. Зеля раза 3 еще.
  • 18c49ed2
    Все, писец стране.

    В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8780
  • Підлога Маккартні
    рынок газа и рынок электричества это все бутафория. пусть поставщики строят свои газопроводы и распред сети и места генерации и добычи. тогда это будет считаться рынком. а то купил продал это спекулянты В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1090
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