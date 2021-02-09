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Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України

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Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України
Росія заборонила імпорт деяких видів залізничної продукції з України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Так, заборонений імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше, колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, а також заготовок для таких коліс.

Крім того, забороняється імпорт литих бічних рам і надресорний балок для вагонних візків.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Давно пора прекратить торговлю с агрессором!!!
  • Михаил 9b8cd9a5
    Ответочка за Мертвечука.
  • Владимир Иванец
    Правильно. Мы туда визитки Яроша закладываем. Могут рвануть по команде из Пентагона в любой момент
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