Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України
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Росія заборонила імпорт деяких видів залізничної продукції з України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову опубліковано на офіційному порталі правової інформації.
Так, заборонений імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше, колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, а також заготовок для таких коліс.
Крім того, забороняється імпорт литих бічних рам і надресорний балок для вагонних візків.