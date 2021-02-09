З ліхтариками й у дворах: соратники Навального анонсували 14 лютого протестну акцію в новому форматі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.
"Це буде якийсь зовсім інший формат. Ми зробимо все набагато хитріше і не будемо намагатися безпосередньо взаємодіяти з поліцією, будемо від цього відходити", - розповів Волков "МБХ-Медіа".
Так, Волков закликав увечері вийти на подвір'я, включити ліхтарик на телефоні і постояти так кілька хвилин.
"Хтось, може, принесе і свічки - і зробите з них, скажімо, сердечко (все-таки, 14 лютого!). Сфоткайте зверху, з однієї з квартир, і викладіть його в інстаграм. Нехай стрічки соцмереж заповняться тисячами таких палаючих сердець із десятків російських міст", - закликав Волков, слова якого цитує ВВС.
"Ви постоїте кілька хвилин, потім до вас спуститься хтось ще і ще - з ваших сусідів. Ви думали, що ви один у всьому великому будинку небайдужий до того, що відбувається в країні? Ви побачите, що це не так. Ви познайомитеся зі своїми сусідами, які близькі вам по духу, і вам стане разом тепліше", - написав соратник Навального.
За його словами, акція триватиме 15 хвилин і виходити на площі не потрібно. "Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Може бути, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять - але, насправді, вони змінять усе", - написав Волков.
Акції на підтримку Олексія Навального, якого помістили під варту після повернення з Берліна до Москви, пройшли в багатьох містах Росії 23 і 31 січня. На акціях протесту було рекордна кількість затриманих, порушено десятки кримінальних справ.
2 лютого, коли суд ухвалив рішення про заміну Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний, прихильники політика влаштували акцію в центрі Москви, учасників якої також затримувала поліція. Акція також відбулася в Санкт-Петербурзі. 5 лютого Леонід Волков оголосив, що найближчим часом акцій на підтримку Навального не буде. У зверненні, опублікованому 8 лютого, Волков також говорив, що найближчим часом акції протесту не плануються.