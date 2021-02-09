З ліхтариками й у дворах: соратники Навального анонсували 14 лютого протестну акцію в новому форматі

Керівник штабів Олексія Навального Леонід Волков повідомив, що соратники політика планують провести протестну акцію 14 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

"Це буде якийсь зовсім інший формат. Ми зробимо все набагато хитріше і не будемо намагатися безпосередньо взаємодіяти з поліцією, будемо від цього відходити", - розповів Волков "МБХ-Медіа".

Так, Волков закликав увечері вийти на подвір'я, включити ліхтарик на телефоні і постояти так кілька хвилин.

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"Хтось, може, принесе і свічки - і зробите з них, скажімо, сердечко (все-таки, 14 лютого!). Сфоткайте зверху, з однієї з квартир, і викладіть його в інстаграм. Нехай стрічки соцмереж заповняться тисячами таких палаючих сердець із десятків російських міст", - закликав Волков, слова якого цитує ВВС.

"Ви постоїте кілька хвилин, потім до вас спуститься хтось ще і ще - з ваших сусідів. Ви думали, що ви один у всьому великому будинку небайдужий до того, що відбувається в країні? Ви побачите, що це не так. Ви познайомитеся зі своїми сусідами, які близькі вам по духу, і вам стане разом тепліше", - написав соратник Навального.

За його словами, акція триватиме 15 хвилин і виходити на площі не потрібно. "Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Може бути, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять - але, насправді, вони змінять усе", - написав Волков.

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Акції на підтримку Олексія Навального, якого помістили під варту після повернення з Берліна до Москви, пройшли в багатьох містах Росії 23 і 31 січня. На акціях протесту було рекордна кількість затриманих, порушено десятки кримінальних справ.

2 лютого, коли суд ухвалив рішення про заміну Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний, прихильники політика влаштували акцію в центрі Москви, учасників якої також затримувала поліція. Акція також відбулася в Санкт-Петербурзі. 5 лютого Леонід Волков оголосив, що найближчим часом акцій на підтримку Навального не буде. У зверненні, опублікованому 8 лютого, Волков також говорив, що найближчим часом акції протесту не плануються.