В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я назвав боротьбу з коронавірусом в Україні війною з невидимим ворогом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон", міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив у своєму інтерв'ю про те, що в Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19.

"У нас справді є надмірна смертність. Наприклад, літні люди із серцево-судинними захворюваннями через страх заразитися COVID-19 не викликати "швидку". Надходили в критичному стані, коли їх було неможливо врятувати", - сказав Степанов.

"Україна не унікальна країна в цьому сенсі. Ми максимально моніторимо ситуацію, створюємо умови, щоб жодним чином не пропускати інші хвороби, бо вони канікул не робили. Вони як були, так і залишаються. Наше завдання - надавати медичну допомогу в повному обсязі", - додав міністр.

На запитання про оцінку роботи МОЗ в умовах пандемії коронавірусу Степанов заявив, що загалом задоволений, з огляду на всі вихідні дані.

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"З огляду на досягнуті результати на цій війні (це нестандартна ситуація, війна в прямому сенсі з абсолютно невидимим ворогом), вважаю, головний результат - те, з якими втратами ми вийдемо з цієї війни. Скільки українців забрав COVID-19? Порівняймо дані смертності з передовими європейськими країнами. У Великій Британії померло втричі більше людей, ніж в Україні, з розрахунку на 1 млн, у Франції - у два з половиною рази більше. Попереду нас ще 33 держави. Ми на 34-му місці. Це результат дій Міністерства охорони здоров'я, Кабміну, президента, тобто влади загалом, і величезна заслуга наших лікарів, медперсоналу, який безпосередньо надавав допомогу", - підсумував Степанов.

Що ж стосується страхової медицини, то, на думку міністра, тут існує багато невирішених завдань.

"Щоб впроваджувати страхування, треба змінювати Конституцію. Водночас актуальним залишається питання справедливості. Коли люди офіційно працюють і платять податки, вони приходять до лікаря і розуміють, що заплатили за це. А поруч із ними може жити людина, яка ніколи ніде не працювала і ніяких податків не платила. Таких в Україні приблизно 12 млн. Нехай 4-5 млн - це наші громадяни, що працюють за кордоном і надсилають сюди гроші. Але все одно залишається 8 млн осіб. Повірте, відсотків 70 з них - горлопани, які приходять і вимагають безкоштовного лікування. Так, безкоштовне лікування - це прямий обов'язок держави. Але з точки зору справедливості тут не все однозначно. А страхова медицина і обов'язкове медстрахування вирішують питання справедливості", - заявив міністр.

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