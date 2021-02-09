Від початку карантину в Україні безробітним уже виплатили 15,8 млрд грн, - Петрашко

Від початку карантину загальний обсяг допомоги з безробіття в Україні досяг 15,8 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Загальна допомога з безробіття становить 15,8 млрд грн. Виплати відбуваються ритмічно. Через центр зайнятості працевлаштовано понад 600 тис. людей", - зазначив Петрашко.

Як повідомлялося, із 12 березня 2020 року, коли розпочався карантин, і до кінця листопада було виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Також з метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу уряд виділив із фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд грн на програму допомоги з часткового безробіття, з яких було профінансовано 2,5 млрд грн.

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У зв’язку зі збільшенням із 1 грудня 2020 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, максимальний розмір допомоги з безробіття зріс до 9080 грн на місяць, а мінімальний залишився без змін.