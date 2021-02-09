У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, завдяки виконанню державного оборонного замовлення за минулий рік у поточному році очікується поставка військової продукції на суму понад 10 млрд грн.
Здійснені у 2020 році замовлення (укладені контракти) вже дозволяють Збройним силам України отримати цього року 10 млн штук боєприпасів, 3300 ракетно-артилерійських систем, 2700 приладів розвідки та спостереження, понад 320 автомобілів, більш як 60 бронетранспортерів та броньованих машин, приблизно чотири десятки безпілотних авіаційних комплексів, а також шість літаків", - повідомила пресслужба Міноборони.
За словами глави оборонного відомства, "виробництво озброєння має тривалий виробничий цикл, а високотехнологічні комплекси виготовляються понад рік. Відповідно, профінансувавши і уклавши ще минулого року контракти на суму понад 10 мільярдів гривень, Міністерство оборони України забезпечило партнерів оборотними засобами, що своєю чергою від початку року гарантувало безперебійну роботу десятків підприємств оборонно-промислового комплексу, серед яких ДККБ "Луч", ДП ХКБМ ім. О Морозова, ДП "Іскра" та інші.
Водночас "нині триває процес формування нормативно-правової бази для забезпечення виконання норм нового закону "Про оборонні закупівлі" і здійснення переходу на планування заходів та бюджету".
"Міноборони бере активну участь у відпрацюванні нормативно-правової бази для забезпечення реалізації норм Закону "Про оборонні закупівлі". Процес узгодження нормативно-правових актів завершується. У визначені в указі президента України строки вони будуть розглянуті і прийняті урядом", - зазначив глава оборонного відомства.
Таран уточнив, що у 2021 році увага Міністерства оборони фокусуватиметься на адаптації механізму закупівель військової продукції під вимоги Закону України "Про оборонні закупівлі". Положення цього закону на заміну державного оборонного замовлення запроваджують нові конкурентні і прозорі процедури закупівлі озброєння та військової техніки та іншої оборонної продукції. Окремі закриті закупівлі без винятків передбачають конкурентні процедури, а пропозиції виробників проходитимуть розгляд міжвідомчих комісій та отримають максимально можливе інформування суспільства.