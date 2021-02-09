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Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження

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Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження
Опівночі сьогодні, 9 лютого, до поліції надійшло повідомлення з Дубровицької районної лікарні про те, що в приймальне відділення по допомогу звернулася 34-річна мешканка колишнього Дубровицького району. Під час медичного огляду з'ясувалося, що пацієнтка в післяпологовому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Попередньо поліцейські встановили, що вчора, 8 лютого, приблизно о 2:30 в жінки почалися пологи. За її словами, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності.

Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину в рушник і в пакет, який потім поклала в морозильну камеру. За її словами, дитина народилася мертвою. Пізніше в неї почалася кровотеча і вона звернулася до лікарні.

Там вона запевняла медиків, що самостійно перервала небажану вагітність. Утім згодом зізналася поліцейським, що насправді народила, а також повідомила, де залишила дитину", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання породіллі слідчо-оперативна група виявила тіло новонародженої дівчинки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.

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Породілля на обліку в жіночій консультації не перебувала. За словами чоловіка, про вагітність йому нічого не було відомо.

Слідчі відділення поліції №1 міста Дубровиця Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. У межах кримінального провадження призначатиметься також судово-психіатрична експертиза.

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Топ коментарі

  • Артём Ярмолич 438ee8c1
    В роддомах должен быть анонимный отказ от ребёнка.Во имя жизни дитя .Нужно вести разъяснительную работу с женщинами фертильного возраста.Иначе эти трагедии бесконечны.Рождение ребёнка , пусть даже не желанного ,-не есть зло.Нужно менять ментальность.Не хочет женщина огласки -её право!
  • Злий Грицько
    Все це чуш собача. Ні в одній нормальній сім'ї я не чув і не бачив такого короткочасного божевілля. Це все відмазки. Такі як ото здійснив аварію і втік, потім через три дні являється і каже шо був в шоКЄ і нє вєдав шо дєлал...
  • Злий Грицько
    Таких тварей нужно выявлять и вырезать всё шо связано с репродуктивностью, а кишку зашить, оставить только то шо писять Родила, завернула в пакет и спрятала в морозилку: на Ривненщине мать убила новорожденную девочку, открыто уголовное производство - Цензор.НЕТ 606
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