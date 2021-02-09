Новини • Агресія Росії проти України

"Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба

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"Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба
Український Світ - це різноманіття і свобода бути собою.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м’якою силою не зможе. "Русский мир" - це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український Світ - це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна - частина "русского мира".

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Росія не змогла просунути русский мир в Україні танками. І мякою силою не зможе, - Кулеба 01

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Топ коментарі

  • Viktor Turchanikov
    Но забор таки построить надо. И визовый режим ввести.
  • Ирод Снегуровик d206cc30
    вам зеленим і с вазіліном хуйло мягко продвінєт
  • Valery Greff
    А как танками можно продвинуть д@рьмо?
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