Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться"

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що в Україні "чимало людей, які хочуть зробити щеплення російською вакциною "Супутник V".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

"Що стосується того, що (президент України Володимир. - Ред.) Зеленський не хоче закуповувати вакцину, - що називається, іншим більше дістанеться", - зазначив Пєсков.

Пєсков додав, що попит на "Супутник V" великий і його складно задовольнити.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде закуповувати російську вакцину: "Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. І точно, вибачте за таке порівняння, не кролики. На них експериментувати ми не маємо права".

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