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Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться"

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Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться"
Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що в Україні "чимало людей, які хочуть зробити щеплення російською вакциною "Супутник V".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

"Що стосується того, що (президент України Володимир. - Ред.) Зеленський не хоче закуповувати вакцину, - що називається, іншим більше дістанеться", - зазначив Пєсков.

Пєсков додав, що попит на "Супутник V" великий і його складно задовольнити.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде закуповувати російську вакцину: "Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. І точно, вибачте за таке порівняння, не кролики. На них експериментувати ми не маємо права".

Читайте: Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини проти COVID-19 в Україну

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Топ коментарі

  • Коцапам Тут Не Место
    Вы пидары больше украинцев убили оружием,чем вакциной спасти собираетесь.Пнх-лицемеры коцапские.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Хуйла вакцінуйте. Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 2681
  • Viktor Turchanikov
    Пусть Ленина привьют.
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