Мінкульт розробляє новий пакет допомоги для культурних індустрій - сертифікати на попит, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики розробляє новий пакет допомоги для культурних індустрій.

Про це заявив глава міністерства Олександр Ткаченко під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми розробляємо програму нового пакету допомоги для індустрії. Нам видається, що після того позитивного досвіду допомоги (маю на увазі гранти УКФ і Інституту книги), варто перейти до досвіду, який вже застосовували деякі європейські країни – це сертифікати на попит. Тому що те, що ми бачимо зараз - це неможливість отримувати культурні послуги через нестачу коштів. Лише половина населення минулого року користувалась культурними послугами", - сказав Ткаченко.

Він зауважив, що це нова програма і найближчим часом міністерство її презентує.

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Ткаченко зауважив, що для запровадження програми потрібні будуть певні зміни до законодавства і до рішень уряду.

"Вам видається сертифікат, щоб ви могли піти у книгарню і придбати книжку. Або вам видається сертифікат, якщо ви подорожуєте Україною, щоб могли ніч, чи два переночувати в українських готелях", - розповів про програму Ткаченко.