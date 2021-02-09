У Раду не надходили ініціативи про позачергове засідання цього тижня, - Стефанчук

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук стверджує, що в парламент не надходили ініціативи щодо проведення позачергового засідання, на якому можуть втретє розглядати призначення першим віцеперм’єром – міністром енергетики Юрія Вітренка

Про це розповів Стефанчук під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Позачергові засідання Ради призначаються або за листом президента, або за рішенням парламенту – ініціатива 150 народних депутатів. Наскільки я знаю, станом на зараз, ні першої, ні другої ініціативи у парламенті немає", - сказав Стефанчук.

Він зауважив, що у разі наявності такої ініціативи впродовж 72 годин призначається дата позачергового засідання.

"Тобто впродовж трьох днів це питання має бути вирішене", - сказав віцеспікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Зазначимо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра енергетики.