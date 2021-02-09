Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) вирішила виключити 16 телеканалів зі списку ретрансльованих у Латвії програм, оскільки їх представник у Латвії не відомий, з 1 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

NEPLP виключає зі списку телеканалів: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Серіал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Кіномікс", "Наше нове кіно", "Рідне кіно", "Індійське кіно", "Кінокомедія", "кіносерія", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" і "HD Life".

"Це рішення було ухвалено, тому що Рада не має інформації про вищезгаданого представника поширення програм або представників в Латвії, які могли б дати згоду від імені власників програм на поширення в Латвії, а також Рада не отримав інформації від власника про продовження поширення в Латвії" , - йдеться в повідомленні.

Рішення набуде чинності опівночі 10 лютого.

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Колишній правовласник SIA "TEM LV" повідомив, що з 1 лютого він більше не має права на ці програми, таку інформацію також надають кабельні оператори. NEPLP звернулося до можливого ​​нового представника з розповсюдження програм з проханням подати до Ради підтверджувальні документи про права на розповсюдження вищевказаних програм на території Латвії, але ніяких документів, що підтверджують такі права, отримано не було.

Нагадаємо, раніше в Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ.