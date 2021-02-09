Командування армії РФ в ОРДЛО займається активною підготовкою своїх підрозділів і уточнює цілі на передових позиціях ОС, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує інтенсивні заходи оперативної і бойової підготовки з метою підтримання в готовності до застосування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, в з'єднаннях і частинах 1 і 2 АК проводиться комплекс заходів у рамках тижня бойової і мобілізаційної готовності, в тому числі звірка так званого "приписного" особового складу у військових комісаріатах ​​окупаційних адміністрацій.

Крім того, як зазначили в ГУР, противник приділяє особливу увагу підготовці артилерійських і мінометних підрозділів і здійснює уточнення цілей на передових позиціях підрозділів Об'єднаних сил зі складанням бойових графічних документів.

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