Командування армії РФ в ОРДЛО займається активною підготовкою своїх підрозділів і уточнює цілі на передових позиціях ОС, - розвідка
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Командування ЗС РФ продовжує інтенсивні заходи оперативної і бойової підготовки з метою підтримання в готовності до застосування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, в з'єднаннях і частинах 1 і 2 АК проводиться комплекс заходів у рамках тижня бойової і мобілізаційної готовності, в тому числі звірка так званого "приписного" особового складу у військових комісаріатах окупаційних адміністрацій.
Крім того, як зазначили в ГУР, противник приділяє особливу увагу підготовці артилерійських і мінометних підрозділів і здійснює уточнення цілей на передових позиціях підрозділів Об'єднаних сил зі складанням бойових графічних документів.