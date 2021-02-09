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Найскладніша ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: це істотно впливає на динаміку всієї країни, - НАН України

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Найскладніша ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: це істотно впливає на динаміку всієї країни, - НАН України
У Національній академії наук України дали прогноз щодо поширення коронавірусу. Показники розповсюдження епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження.

Про це йдеться в прогнозі НАН, передає Цензор.НЕТ.

За даними вчених, середня кількість нових випадків буде дорівнювати близько 3,5 тисяч випадків протягом тижня 9 - 15 лютого і 3272 випадки протягом тижня 16 - 22 лютого.

Вчені говорять, що кількість летальних випадків у всій країні продовжує зменшуватися. Зростання кількості нових випадків спостерігається в п'яти регіонах України: Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій області.

Найскладніша ситуація в Івано-Франківській області, 11% всіх виявлень в Україні припадають на цю область, тому динаміка в Івано-Франківській області почала суттєво впливати на динаміку всієї країни.

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В Україні на тлі відкриття шкіл збільшилася частка дітей серед виявлених хворих COVID-19. В цілому в країні почали фіксувати зменшення випадків коронавірусу.

Як повідомляється, спостерігається летальність від коронавірусу незначно виросла і стала перевищувати 2% від кількості нових виявлень. Середній вік смерті досяг нового максимуму. На тлі відкриття шкіл збільшилася частка дітей серед виявлених хворих.

Найскладніша ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: це істотно впливає на динаміку всієї країни, - НАН України 01
Найскладніша ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: це істотно впливає на динаміку всієї країни, - НАН України 02

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Топ коментарі

  • контра-ад
    Треба закрити Буковель. На карантин
  • Скромный Кролик
    так закройте вы уже эту область. там действительно много случаев. Хотя за Рождественский период оттуда столько развезли туристы, что ждем вспышек и в других областях. Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 6260
  • Игорь Монахов
    В тему - "Все производители вакцин за исключением российских и китайских, связаны прямым запретом на продажу этой продукции частным фирмам и работают только через глобальну систему COVAX, или по прямым государственным контрактам. Если такие вакцины появляются в частных фирмах - это либо краденое, либо фальсификат . Хранение вакцин фирм Pfizer и Moderna не предполагает поампульного хранения, а должно храниться только в заводской упаковке (минимум 10 штук) с температурным маркером."(с)
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